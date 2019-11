Justin Bieber contro Taylor Swift: le dà della bugiarda

Giovedì sera Taylor Swift ha rivelato che Scooter Braun e Scott Borchetta non le permettono di esibirsi agli American Music Awards con le sue vecchie hit e non lasciano che possa usarle per un documentario di Netflix. La popstar di Cruel Summer ha pubblicato una lunga lettera nella quale ha chiesto aiuto ai fan e ai colleghi. Se Camila Cabello, Selena Gomez e Halsey si sono schierate dalla sua parte, Justin Bieber ha difeso Scooter Braun ed ha pubblicato un articolo che smentirebbe la versione di Taylor.

Nell’articolo di TMZ si legge: “Taylor Swift si lamenta che non può esibirsi agli AMA con le sue vecchie canzoni a causa di un contratto con la casa discografica Big Machine. La label però ci ha riferito che non è vero e che lei è libera di cantare quello che vuole”.

Noi non possiamo sapere quale sia la verità, però mi pare molto strano che Taylor si lamenti e chieda aiuto senza motivo. Non credo che sia una pazza disposta ad inventarsi tutto per avere 5 minuti di attenzione. Quindi la versione della Big Machine è poco credibile.

Justin Bieber supporta il manager Scooter Braun postando su Instagram un articolo di TMZ secondo il quale Taylor Swift sarebbe libera di esibirsi agli American Music Awards con tutti i brani della sua discografia – inclusi quelli registrati con la #BigMachineRecords. pic.twitter.com/JFcNanS00t — idolsmusicnews (@idolsmusicnews) November 15, 2019

Justin Bieber lets it be known he sides with Scooter Braun after posting a TMZ article bashing Taylor Swift. pic.twitter.com/LMjX8EErIH — Music News Facts (@musicnewsfact) November 15, 2019

Ma Justin Bieber lo sa che quando non hai niente di buono da dire puoi stare zitto e basta? — 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑝𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑑 (@rosesforcory) November 15, 2019

Justin Bieber vs Taylor Swift: i due avevano già discusso lo scorso luglio.

