Justin Bieber, gravissime accuse contro di lui: le testimonianze di due ragazze

Gravissime accuse rivolte a Justin Bieber. Ieri sera una ragazza misteriosa di nome Danielle ha pubblicato un racconto shock sul cantante canadese.

“Un uomo si è avvicinato a me e ai miei amici e ci ha chiesto se avessimo voluto aspettare dopo lo spettacolo per incontrare Justin. Naturalmente, abbiamo detto di sì. Ci hanno condotte al Four Seasons Hotel. […] Justin mi ha portato in un’altra stanza e mi ha fatto giurare di non dire nulla a nessuno, o potevo avere seri problemi legali. Ha trovato i miei jeans, li ha sbottonati, li ha rimossi e ha iniziato a toccare la mia biancheria intima con le dita. I pensieri hanno quindi iniziato a girovagare per la mia testa. Poi ha tirato giù la biancheria intima. Il suo corpo era sopra il mio, eravamo pelle contro pelle. È entrato dentro di me”.

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

In molti su Twitter non hanno creduto a questo account e quindi è intervenuta un’influencer di nome Kadi, che ha dichiarato di essere stata anche lei vittima di Justin Bieber.

“Credo a Danielle. Anche io sono vittima di violenza da parte di Justin Bieber. La sera del 4 maggio 2015 sono andata ad incontrare Justin e a cercare di avere una foto con lui proprio come fa qualsiasi altro fan quando arriva a New York. Ho atteso dalla sera fino alla mattina presto del 5 maggio 2015, fino a quando ho incontrato Mikey (la guardia del corpo di Justin, ndr) fuori dall’hotel. Mi ha trovata attraente e mi ha dato il suo numero di telefono senza prendere il mio. Più tardi, verso le 2:30 del mattino, Mikey Arana mi ha invitata all’hotel di Bieber dove c’erano cinque persone, inclusa me. Uno di loro era Kyle Massey e l’altro il suo parrucchiere di nome Florida, mi sembra. Mi ha chiesto di avvicinarmi e mi ha afferrato la mano e mi ha tirata su di lui. Sono andata in bagno e lui è venuto dietro di me e ha chiuso a chiave la porta. Ho chiesto cosa stesse succedendo, perché avesse chiuso la porta a chiave. Mi disse: “Te lo dirò”. Ha iniziato a baciarmi, toccando il mio corpo e accarezzandomi. Gli ho chiesto di smettere e ho continuato a dire che non potevo farlo con nessuno prima del matrimonio. Quindi Bieber ha iniziato a spingermi sul letto, spingendo il suo corpo contro il mio. Mi ha bloccata, mi ha abbassato le gambe, i pantaloncini ed è entrato in me. Io l’ho spinto e gli ho dato un calcio tra le gambe e sono corsa fuori dal soggiorno”.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Personalmente aspetterei ad etichettare Justin Bieber come ‘mostro’. Se le ragazze decideranno di sporgere denuncia saranno le forze dell’ordine ad indagare e non gli indignati di Twitter.