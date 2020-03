Justin Bieber si collega live su Instagram con una fan, lei è senza veli e si “diverte” da sola: la diretta imbarazzante

Con la quarantena moltissimi vip hanno iniziato ad intrattenere i loro follower con le live di Instagram. In Italia Fedez e Chiara Ferragni ospitano diversi cantanti famosi sul loro balcone e il rapper milanese ha chiesto anche a Justin Bieber di unirsi alle sue dirette. L’artista di Sorry non ha mai risposto all’invito di Federico, in compenso in questi giorni invita i fan nelle sue live per cantare o anche solo fare due chiacchiere sulla situazione che stiamo vivendo in tutto il mondo.

Martedì scorso il marito di Hailey Baldwin si è collegato con una sua ammiratrice, che però era sdraiata sul letto senza veli davanti al suo smartphone, forse intenta a “divertirsi” in solitaria.

Justin Bieber è rimasto per qualche istante senza parole e poco dopo ha detto: “Ciao, perché adesso ti nascondi? Questo è strano. Piacere di conoscerti in ogni caso“.



a girl on Justin Bieber’s live was masturbating before he accepted her requested…THIS IS SENDING ME pic.twitter.com/zLmcmsAowK — mel (@zarryshabitual) March 24, 2020

well if you needed a laugh today, justin bieber had randomly put someone on his instagram live and homegirl was masturbating to him pic.twitter.com/9GF0EH6Hqk — 𝚕𝚒𝚢𝚊𝚑 (@justyumdrew) March 24, 2020

she prolly thought justin bieber wasn’t gonna accept her live req so she kept on masturbating LMAOOO 🤣😭😭😭 pic.twitter.com/vRXq5JcxXF — +++ (@772l0ve) March 24, 2020

Girl: masturbating

Justin: hello? Why you hiding? This is weird IM DEAD LMAO pic.twitter.com/kgoMpqOr4r — Seray ₁₂₃₄⑤ (@Serayrauhl) March 23, 2020