Justin Bieber infrange un nuovo record e annuncia l’arrivo di nuova musica

Sono ormai passati quattro anni da quando Justin Bieber ha pubblicato quello che è a tutti gli effetti il suo ultimo album di inediti, Purpose, uscito nel novembre del 2015. In questi quattro anni ha fatto di tutto: è stato arrestato, è finito in carcere e si è sposato, accantonando momentaneamente la sua carriera discografica.

I suoi fan possono però tirare un sospiro di sollievo, dato che il loro idolo sta attualmente lavorando a nuova musica, come annunciato da Justin su Twitter. Il cantante infatti ha scritto che “altro sta arrivando” dopo aver ringraziato i fan per avergli fatto permettere di infrangere l’ennesimo record: quello di primo artista della storia ad avere almeno 8 canzoni con 800 milioni di stream su Spotify.

Sono proprio curioso di scoprire che sonorità sperimenterà Justin Bieber dopo tutti questi anni di assenza.

Justin Bieber is now the FIRST artist in HISTORY to have at least 8 songs with over 800 MILLION streams on Spotify! pic.twitter.com/uaK1hV9S7g

— Justin Bieber Charts (@justinchartdata) September 9, 2019