Justin Bieber si sfoga e fa delle confessioni: tra l’uso di droghe pesanti e il rapporto con le donne – la lettera

Justin Bieber dopo il suo album Purpose si è preso una pausa dalla musica. Dopo il grande successo, gli scandali, l’arresto, i rumor sull’uso di droghe e la difficile relazione con Selena Gomez, adesso la popstar canadese dice di essere un uomo nuovo.

Bieber ha pubblicato una lettera in cui parla direttamente ai suoi fan e ammette gli errori del passato.

“È difficile alzarsi dal letto la mattina con l’atteggiamento giusto quando si è sopraffatti dalla propria vita, dal proprio lavoro, dalle proprie responsabilità, dalle proprie emozioni, dalle proprie finanze, dalle proprie relazioni. Quando sembra che ci siano problemi dopo problemi, dopo problemi. Inizi a prevedere la giornata terribile che arriverà e anticipi un’altra brutta giornata. Un ciclo di sentimenti negativi, delusione dopo delusione.

A volte puoi persino arrivare al punto in cui non vuoi nemmeno più vivere. Dove pensi che non cambierà mai nulla. Non riuscivo a cambiare la mia mentalità. Sono fortunato ad avere persone nella mia vita che continuano a incoraggiarmi ad andare avanti. Avevo un sacco di soldi, macchine, vestiti, riconoscimenti, risultati, premi e non ero ancora soddisfatto. capisco che molti possano non capire.

Non sono cresciuto in una casa stabile, i miei genitori erano molto giovani, separati, senza soldi e ribelli. – ha scritto Justin Bieber – Il grande successo mi ha travolto nel giro di due anni. Tutto il mio mondo è stato capovolto. Sono passato dall’essere un ragazzo di 13 anni di una piccola città, ad essere elogiato a destra e sinistra dal mondo che non conoscevo, ma l’umiltà arriva con l’età.

A 20 anni ho preso tutte le decisioni sbagliate a cui potresti aver pensato e sono passato dall’essere una delle persone più amate, al mondo, ad essere la persona più ridicolizzata, giudicata e odiata al mondo! Questi alti e bassi da soli sono molto difficili da gestire.

Ho iniziato a far uso di droghe piuttosto pesanti a 19 anni e ho abusato di tutte le mie relazioni. Ero pieno di collera, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Mi allontanai da tutti coloro che mi amavano, e mi nascondevo dietro un guscio di una persona che era diventato. Mi ci sono voluti anni per riprendermi da tutte queste terribili decisioni, riparare relazioni interrotte e cambiare le abitudini. Fortunatamente Dio mi ha benedetto con persone straordinarie che mi amano. Ora sto navigando nella migliore stagione della mia vita, il “MATRIMONIO” !! Che è una nuova incredibile responsabilità. ho imparato la pazienza, la fiducia, l’impegno, la gentilezza, e l’umiltà.

Tutto questo per dire anche quando le probabilità sono contro di te, devi continuare a combattere. Gesù ti ama … Sii gentile oggi, sii audace oggi e ama le persone oggi, non secondo i tuoi standard, ma secondo quello del Signore”.