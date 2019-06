Justin Trudeau sfila al Pride e incontra Brooke Lynn Hytes (lo scambiamo con Salvini?)

Come ogni anno, anche questa volta Justin Trudeau ha deciso di sfilare al Pride di Toronto (in passato ha portato anche moglie e figli alla manifestazione).

“Siate orgogliosi di chi siete, amate chi volete amare e sappiate che staremo sempre con i canadesi LGBTQ2. Buon Pride! […] Nonostante i traguardi raggiunti, abbiamo tutti il diritto e il dovere di partecipare al Pride, per non correre il rischio che si ripetano gli errori del passato. Sono e sarò sempre dalla vostra parte!”

Il Primo Ministro canadese ha anche incontrato Brooke Lynn Hytes, una delle regine dell’ultima stagione di RuPaul’s Drag Race.

Intelligente, preparato, umano, educato e bello, Justin si preoccupa per TUTTI i suoi cittadini, TUTTI, di qualsiasi colore, etnia, religione e orientamento sessuale.

B!tches che dite… sentiamo il Canada se accetta uno scambio con il nostro food blogger della Lega NORD?

Un post condiviso da Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) in data: 23 Giu 2019 alle ore 3:13 PDT

Un post condiviso da Brooke Lynn Hytes (@bhytes) in data: 24 Giu 2019 alle ore 5:14 PDT

Un post condiviso da Brooke Lynn Hytes (@bhytes) in data: 23 Giu 2019 alle ore 12:00 PDT

“Il governo del Canada ha esercitato la sua autorità in una maniera crudele e ingiusta. Un’epurazione che è durata decenni e resterà per sempre un tragico atto di discriminazione da parte del governo verso i propri cittadini, che hanno perso la dignità, le carriere o hanno visto i loro sogni e le loro vite spezzate. È con vergogna, tristezza e profondo rammarico per le cose che abbiamo fatto che oggi sono qui e dico: abbiamo sbagliato, ci scusiamo, mi dispiace, ci dispiace”.