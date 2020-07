Kanye West si candida alla Casa Bianca: a novembre sfiderà Trump

Kanye West Presidente degli Stati Uniti d’America e Kim Kardashian first lady: tutto questo potrebbe diventare realtà ed il film Idiocracy (che vi stra-consiglio di vedere, è in streaming pure su YouTube) lo aveva previsto.

Quando nel 2016 in diretta agli MTV Video Music Awards annunciò che nel 2020 si sarebbe candidato come Presidente degli Stati Uniti d’America nessuno gli credette ma ora – a distanza di quattro anni – lo ha fatto davvero.

Il rapper concorrerà alla Casa Bianca da indipendente e col pieno supporto dei miliardari Kardashian e dell’imprenditore Elon Musk, patron della casa automobilistica Tesla.

Kanye West per la Casa Bianca concorrerà contro il repubblicano Donald Trump (da lui stesso supportato quattro anni fa) ed il democratico Joe Biden.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020