Karina Cascella: “Ecco perché non mi avete più vista nei programmi di Barbara d’Urso…”

Karina Cascella è da anni una presenza fissa di tutti i programmi di Barbara d’Urso. Ultimamente l’opinionista è sparita dai radar e i suoi follower le hanno chiesto come mai non è più andata nei santuari di Carmelita. Karina ha spiegato che non c’è nulla di particolare dietro alla sua assenza, ma si tratta solo di una sua decisione dovuta al periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo negli ultimi mesi.

“Come mai non mi vedete più da Barbara d’Urso? La verità che è da quando è scoppiata la pandemia ho avvisato tutti loro che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia. I contatti sarebbero stati troppi e il rischio di contrarre il virus più alto. Quindi non sono più andata. Quando tutto questo sarà finito, e Barbara d’Urso e Ivan Roncalli avranno bisogno di me, io ci sarò”.

Karina Cascella è l’esempio che anche per fare l’opinionista servono delle caratteristiche precise e a mio avviso lei le ha tutte. Per questo motivo secondo me Barbara dovrebbe tenerla in considerazione per il Grande Fratello e magari affiancarla a Cristiano Malgioglio. Con Malgy abbiamo le risate assicurate e i siparietti con la conduttrice, Karina invece sono certo che oltre a seguire dettagliatamente quello che succede dentro la casa, riuscirebbe anche a creare dinamiche ‘opinionista vs concorrente’ e ci regalerebbe show del calibro di “sei ignorante leggi di più nella vita, leggi i libri ignorante, invece di sparare ca**ate. Stai zitta“.