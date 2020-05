Karina Cascella commenta la storia di Sirius e Gemma e ci va giù pesante

Sirius sta continuando a corteggiare Gemma Galgani, che recentemente si è anche travestita da principessa per il suo ufficiale di marina. Karina Cascella (proprio come Tina Cipollari e Gianni Sperti) non crede alla storia tra il bel toscano e la dama di Torino. L’opinionista di Pomeriggio 5 ieri ha detto la sua su questo rapporto particolare e ha dichiarato che secondo lei Gems è ‘completamente rinc**lionita’.

“Cosa penso di loro due? Io dico che stavolta Gemma si è completamente rinc*glionita. Con tutto il rispetto per i suoi 70 anni. Non si può fare una cosa del genere dai.. – ha continuato Karina Cascella – Lei oggi conciata come una principessa, quell’altro che le diceva ‘Oh Gemma come sono emozionato’. Ma che roba è? Io ero sbigottita”.

Intanto Nicola ha dato il primo palo a Gemma, perché ha accettato di incontrare nuove ragazze ed ha sottolineato che lui non è proprietà della Galgani: “Gemma non è mia e io non sono suo. Questa è la situazione. Le cose si fanno con calma”. Parole che non sono piaciute a Gemma e che sono state un colpo basso, al pari del ballo tra Sirius e Valentina.

Nicola decide di parlare con Gemma dopo aver ballato con Valentina! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/mTnRqnZlEM — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 26, 2020

Non voglio gufare, ma sono quasi certo che entro la fine di questa stagione di Uomini e Donne Gemma finirà nuovamente con il cuore spezzato.