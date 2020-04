Karina Cascella si scaglia contro Soleil: “Microbo senza cervello. Mi ha bloccata”

L’attacco di Soleil Sorge ad Elena Santarelli non è piaciuto a nessuno e adesso anche Karina Cascella si è scagliata contro l’ex fidanzata di Luca Onestini.

Mi ha bloccata tempo fa per fortuna, quindi non posso taggarla.. perché? Perché le ho scritto chiaramente cosa penso di lei“, riferendosi a Soleil, “una nullità che non dovrebbe avere la possibilità di esprimersi perché dice solo minchiate“.

“Ma questa qui fa davvero? Innanzitutto non siamo a Temptation Island, ma poi parti con quale presupposto? Di andare a rompere a una coppia? E poi sai, manco a dire che certe cose nascono con sentimento, perché poi lì sono situazioni difficili. Magari si conoscevano, nasceva qualcosa di profondo. No, lei parte proprio col principio di dire ‘Sì, carino potrebbe essere qualcuno con cui divertirmi’. Bel ragionamento, da brava ragazza insomma. Osceno. Ho trovato questo video osceno. Oscena lei, con tutto il rispetto parlando. Ma si può dire una cosa del genere di uno che neanche conosci? Che sai in precedenza che è fidanzato? Se lei deve essere l’esempio per le ragazzine siamo messi male”.