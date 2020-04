Karina Cascella svela perché ha detto addio a Uomini e Donne

Karina Cascella è una delle opinioniste di Barbara d’Urso, ma la sua popolarità la deve a La Talpa e ancora prima a Maria De Filippi e Uomini e Donne. Per anni l’influencer è stata a fianco di Gianni Sperti alla corte di Kween Mary. In un’intervista rilasciata a Il Giornale Karina ha spiegato come mai ha detto addio a Uomini e Donne.

“Me lo chiedono sempre. In realtà è stata una serie di coincidenze. Nel 2008 fui chiamata per partecipare alla “Talpa”. Maria mi disse: ‘Vai, vinci e torna’. E così fu, io partecipai, vinsi e tornai. Ma ero rimasta incinta di Ginevra e nata lei sono tornata a “Uomini e Donne” dopo due anni. Però facevo fatica a fare Roma – Milano, Salvatore (Angelucci) faceva un lavoro che lo portava spesso in giro e uno dei due dove scegliere di fermarsi e io ho scelto di stare con la mia bambina. Comunque sento spesso Raffaella, Gianni e Tina, abbiamo un rapporto bellissimo. Con il mio ex Salvatore sono rimasta in buoni rapporti e anche con la sua compagna. Alessandra mi piace da morire, è diventata una delle mie più care amiche. All’inizio però non mi fidavo, ero molto restia, l’ho osservata tanto da lontano ma non mi sono mai opposta al fatto che lei vedesse la bambina però osservavo. Volevo capire le sue reazioni, le reazioni di mia figlia e capire come reagiva a questa nuova amica del papà, perché così veniva definita all’inizio. Poi man mano che ho visto che Ginevra si affezionava sempre di più e Alessandra si è sempre comportata benissimo, non si è mai intromessa nei problemi che riguardavano la bambina. Oggi invece siamo una famiglia allargata e tutti e quattro prendiamo le nostre decisioni per Ginny insieme. E devo dire che alla fine ci ho visto bene perché Alessandra è veramente speciale”.

Karina Cascella e il sogno di sbarcare in prima serata.

“Io lo dico sempre, ho sempre sognato di fare l’opinionista in prima serata, insomma un programma in prima serata, spero che si possa realizzare una co-conduzione. Mi piacerebbe anche fare solo una puntata de “Le Iene”, mi basterebbe, si chiama sogno allora sogniamo”.

Mi auguro che il sogno della Cascella si avveri, perché nonostante possa risultare simpatica o meno, Karina è una perfetta opinionista (una delle migliori) e in show come il GF o L’Isola sarebbe perfetta per interagire con i naufragi/gieffini. Anche perché spesso le dinamiche si sviluppano anche grazie agli opinionisti, ricordiamoci all’epico scontro tra la vulcanologa Giulia De Lellis e Alfonso Signorini.

Solo dalla foto si comprende quanto la Cascella diede ad #uominiedonne. L’affare Cascella-Angelucci-Frizziero mise in ginocchio l’Italia, la Frizziero imputò la rottura con Sasà alla Cascella. Fulmini e saette. Soluzione mariana: mettere Paola sul trono con Karina opinionista pic.twitter.com/TAXTUpRaBC — Eli (@eliscrivecose) October 18, 2018

Video #32 #uominiedonne Karina vs un corteggiatore durante il Trono di Paola Frizziero #inuovimostri pic.twitter.com/4z1FohqX2e — #ColCuore5❤ (@colcuore5) July 11, 2018

