Katia Fanelli attacca Paola Caruso e difende l’ex fidanzato denunciato

Domenica scorsa da Barbara d’Urso Paola Caruso ha lanciato accuse pesanti contro il suo ex fidanzato, Moreno Merlo. La Bonas ha detto di essere stata sfruttata ed ha aggiunto che il dj si sarebbe messo con lei solo per avere un po’ di popolarità e fare soldi. Ma la batosta è arrivata quando l’ospite di Domenica Live ha chiuso dicendo di essere stata registrata di nascosto per diversi mesi.

Il ragazzo si è difeso dai suoi profili social.

“Interpretazione veramente da Oscar. Ti do due suggerimenti: tutto quello che dici deve essere comprovato, devi portare delle prove. Altrimenti siamo alla fantasia, alla ca.**ata. Secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e che ha sprecato un quarto d’ora per sentire angherie, castronerie, porcherie, in modo tale che io possa tenere la bocca chiusa su quel famoso martedì”.

Ieri sera però è intervenuta anche Katia Fanelli (la fotonica di Temptation Island), che ha preso le parti di Moreno ed ha puntato il dito contro Paola Caruso.

“Proprio lui cerca visibilità e soldi…hahahaha sì certo! No, ma ragazzi, fantascienza, numeri da circo! Ste pagliacciate ad arrivare dove? Cercare di far passare lui un uomo piccolo per poi calpestarlo? È un bravissimo ragazzo! Convinta!”

Trash è trash, ma caspita quanto mi manca Pratiful, Mark Calktagirone e le uscite di Pam da vera drama queen.