Katia Fanelli di Temptation Island irriconoscibile prima dei ritocchi: la sua metamorfosi fotonica (tutte le foto)

Diciamolo chiaramente, Katia Fanelli è stata la vera protagonista della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Da quando ha voluto ammirare da vicino gli addominali dei tentatori, fino ai suoi ‘fotonici’ random, la ragazza ha gettato le basi per essere la rivelazione trash dell’estate.

In realtà dovevamo già capire che Katia ci avrebbe regalato delle gioie dal filmato di presentazione di qualche settimana fa: “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Quindi faccio così. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene tutto il resto”

Ieri sera sui social hanno paragonato la fidanzata di Vittorio a Elena Morali e Paris Hilton, ma alcune delle mie b!tches mio hanno fatto notare che qualche anno fa Katia Fanelli era molto, molto diversa.

Senza ciglia finte, capelli platinati e prima dei ritocchini alle labbra, la Fanelli era davvero un’altra persona. Complice anche la crescita (ha solo 25 anni), ma Katia dal 2013 a oggi ha fatto una metamorfosi FOTONICA.