Katy Perry condannata per plagio: ecco quanti milioni di dollari dovrà sborsare

Katy Perry – accusata di plagio nel 2014 dal rapper Marcus Tyron Gray – è stata condannata in questi giorni a pagare una somma di 2,78 milioni di dollari. Il rapper cristiano, famoso con lo pseudonimo di Flame, ha infatti accusato la cantante di aver plagiato la sua Joyful Noise con il brano Dark Horse.

L’accusa si è poi trasformata in condannata dalla corte federale di Los Angeles, che ha ritenuto responsabili anche i collaboratori di Katy Perry: Dr. Luke, Max Martin, Cirkut, la cantautrice Sarah Hudson ed il rapper Juicy J, nonché Capitol Records, Warner Bros Music Corporation, Kobalt Publishing e Kasz Money Inc.

Nel mentre Dark Horse, proprio a causa di questa accusa, è rientrata in varie classifiche iTunes a distanza di sei anni dal rilascio.

• ‘Dark Horse’ music video earned 1.8M views in the past 24hrs

• Katy Perry is trending in iTunes US

• ‘Dark Horse’ jumps to #135 on iTunes US

• ‘Dark Horse’ is trending on twitter WORLDWIDE

.@FLAME314 LOOK WHAT YOU MADE HER DO! 👀 pic.twitter.com/iDg9pbqUZs

— KP STAN | rannieperry (@lovelightperry) July 31, 2019