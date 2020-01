Katy Perry parla della sua depressione e dei problemi mentali: “Questi ultimi due anni sono stati terribili”

A volte ci scordiamo che dietro alle hit, ai flop, ai lustrini, le performance più o meno riuscite e i look stravaganti ci sono delle persone, con una vita particolare, ma pur sempre delle persone. Katy Perry in una recente intervista rilasciata a Vogue ha parlato della sua depressione e di come gli ultimi due anni non siano stati facili per lei. La popstar ha però aggiunto che grazie anche all’aiuto di Orlando Bloom adesso sta meglio e che con lui cerca di fare solo quello che la fa star bene e la diverte.

“Sono diventata depressa e non volevo alzarmi dal letto. In passato avevo superato la depressione, ma questa volta è successo qualcosa che mi ha fatto cadere troppo in basso è stato terribile. Ho dovuto prendermi un periodo per me e la mia salute mentale. Parliamo di tutti i nostri diversi organi, ma non parliamo mai del nostro cervello, quello che controlla tutto”.

I media non hanno aiutato Katy in questo periodo, anche se lei dice di non badare più a quello che dicono di lei.

“Per la stampa, ogni 2/3 mesi mi trasformo in “Perry, la Piñata”, quella da colpire. Ma per fortuna, non baso più la mia felicità su quello che scrivono di me. Sono stata sotto gli occhi del pubblico per 12 anni e ho fatto molti errori. Sono umana come tutti gli altri. Non voglio essere sconfitta o diventare una reclusa. Voglio vivere la vita. E ciò significa che potrei ancora inciampare, ma non si tratta di come cadi, ma di come ti alzi”.

E visto che la nel privato pare sia tornato il sereno, mi auguro che il 2020 riporti Katy al top anche nel mondo puttanpop, con nuove hit degne del suo nome.



miley screaming “i love you katy” on vma’s stage in 2017 while katy had to deal with hate train and depression will always make me emotional, a real friendship ❤ pic.twitter.com/GYQp6H4aZU — jimmy 🦇 (@jimmyanimal) January 2, 2020