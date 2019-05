Katy Perry: anteprima del nuovo singolo Never Really Over (VIDEO)

Mancano meno di 24 al comeback musicale di Katy Perry e stamani il Good Morning America ha trasmesso l’anteprima del nuovo singolo della popstar, Never Really Over.

Dal video mi aspetto tantissimo, visto che Katy è tra le puttanpop con le clip più belle e curate e dal poco che ho visto non credo che deluderà le mie aspettative. Dalle anteprime, anche il pezzo sembra avere tutte le carte in regola per riportare la Perry ai vertici delle classifiche.

Ritornello davvero catchy, solo un po’ troppo veloce, così finisco per pronunciare frasi in aramaico…



A snippet of @KatyPerry’s new music video for #NeverReallyOver! pic.twitter.com/sQfNsFLyr3 — Music News Facts (@musicnews_facts) 30 maggio 2019

katy perry – never really over (a leaked snippet) pic.twitter.com/N9vspaahwi — lolá (stream SHE IS COMING on friday) (@musicinsider6) 30 maggio 2019

LO SNIPPET DI NEVER REALLY OVER AIUtoooo pic.twitter.com/goQzjXjcNm — vittorio (@lighrobert) 29 maggio 2019

Cosa ho capito dallo snippet della canzone di @katyperry #NeverReallyOver “ajdjtiwixjcjriwoancjriqlakcjtueiakvjri” — alessandro. (@xtravaganza95) 29 maggio 2019