Katy Perry svela come ha fatto a mantenere segreta la gravidanza ai paparazzi

Katy Perry ha annunciato di essere incinta nel video di Never Worn White, ma come in molti hanno notato il pancione della popstar evidenzia una gravidanza non più ai primi mesi.

Come ha fatto quindi Katy Perry – da sempre sotto la lente d’ingrandimento – a nascondere questo aspetto della sua vita ai paparazzi che non hanno mai smesso di immortalarla?

A svelarlo è stata la stessa cantante su Twitter dove ha ammesso di aver “tirato in dentro” la pancia quando possibile oppure di aver usato una grande borsa per nascondere le prime rotondità.

or carry around a big purse lol — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020

…e lo ha fatto davvero:

I already saw it 😭😭 pic.twitter.com/BHUCw9pHuA — Jessica (@Jes00sica) March 5, 2020