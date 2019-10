Si chiama Harleys In Hawaii il nuovo singolo di Katy Perry che vede finalmente luce dopo mesi di rumors.

Il video, girato non a caso alle Hawaii, è stato registrato a giugno.

Non me ne voglia Katy Perry, ma sto Harleys In Hawaii dubito che possa bissare i successi del passato; ormai non sembrerebbe azzeccare più un singolo da Dark Horse che è stato pubblicato nel 2014.