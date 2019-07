Katy Perry, Harleys in Hawaii è il nuovo singolo

Si chiama Harleys In Hawaii il nuovo singolo di Katy Perry che uscirà prossimamente (la data non è stata ancora annunciata). Il video, invece, è stato registrato un paio di settimane fa proprio alle Hawaii e queste sono alcune immagini estrapolate dal set:

Katy Perry passou o último final de semana gravando um novo clipe em uma das praias no Hawaii. As informações e fotos foram divulgadas pelo @dailymailcelebrity. pic.twitter.com/SCZ9HAHoYJ — KATY PERRY BRASIL (@KPBRSITE) July 2, 2019

La cantante ha parlato per la prima volta del brano Harleys In Hawaii in una recente intervista rilasciata al conduttore radiofonico Zach Sang. Ascoltando le sue dichiarazioni sembrerebbe proprio che si tratti del suo prossimo singolo e che uscirà molto presto.

In an interview with @ZachSang1, @KatyPerry reveals she has a new song titled “Harley’s In Hawaii” & reveals the inspiration behind the track. pic.twitter.com/1glOh8KTcu — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2019

Harleys In Hawaii uscirà ‘soon’ a distanza di oltre due mesi il suo ultimo singolo Never Really Over, che recentemente ha eseguito a cappella in un bagno (!). Ecco il video: