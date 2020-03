Katy Perry è incinta, l’annuncio: “Io e Orlando Bloom siamo felicissimi”

Il pancione mostrato nel video di Never Worn White non era finto, Katy Perry è davvero incinta. Ad annunciarlo è stata proprio la popstar americana stamani durante una live su Instagram. La cantante di Teenage Dream ha anche lasciato intendere che quest’estate oltre al suo primo figlio, arriverà anche il suo quinto album di inediti.

“Se Never Worn Whit è il primo singolo del nuovo album? No! Ci saranno molte cose che accadranno questa estate. Non solo partorirò, ma darò alla luce anche qualcosa che voi ragazzi stavate aspettando. È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo. Io e Orlando siamo eccitati e felici. Avrei voluto dirvi tutto, ma cercavo il modo migliore ed è attraverso la musica. Quindi ripeto che Never Worn White non è il lead single di KP5”.

Un bambino e un disco, il 2020 sarà un anno davvero impegnativo per Katy.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. 👶 pic.twitter.com/K6xSivnGcB — Pop Crave (@PopCrave) March 5, 2020

Katy perry screaming about being pregnant is the same reaction that I had when I found out! Congratulations @katyperry #NeverWornWhite pic.twitter.com/mle5vuy5Ll — sarah 🤍 (@xkatycatsarah) March 5, 2020