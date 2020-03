Katy Perry vicina all’Italia per il CoronaVirus, ma fa 2 gaffe (VIDEO)

Il mondo puttanpop si è accorto dell’emergenza sanitaria che sta affrontando il nostro paese. Ariana Grande ha invitato i suoi follower a fare una donazione alla Croce Rossa italiana e ieri sera Katy Perry ha condiviso un video dei fan italiani che al balcone cantano Roar. Peccato però che la clip sia fake, l’audio infatti è preso da uno dei concerti della popstar americana. Ma non è l’unica gaffe, perché la Perry ha anche pubblicato il tweet con la bandiera ungherese.

Poco dopo Katy ha cancellato il tweet e ne ha pubblicato un altro con la bandiera giusta. Resta la clip farlocca, ma è il pensiero che conta e quindi apprezziamola .

You cannot break the human spirit. We are one in this. ♥️🇮🇹 https://t.co/XOa0rTVNwB

— KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2020