Katy Perry ritorna a sorpresa con un nuovo singolo: Never Really Over

A quanto pare i rumor che parlavano di una lunga pausa prima di tornare con della nuova musica erano falsi. Katy Perry ha appena annunciato il suo nuovo singolo Never Really Over. La canzone uscirà questo venerdì 31 maggio e chi l’ha ascoltata l’ha descritta come “una bomba pop con un bel ritornello e una grossa produzione”.

Con Britney Spears che cerca di riprendersi la sua vita in mano, Rihanna che annuncia un disco reggae, Lady Gaga in silenzio stampa, Miley Cyrus che pubblica solo un EP, Madonna che rilascia Future come singolo, la Perry è l’unica speranza per il puttanpop ormai morente.

Katy, amore mio…



.@KatyPerry confirms her comeback single “Never Really Over” will be released this Friday, May 31st. Pre-save: https://t.co/MKonN6U5pD pic.twitter.com/5XJzgn5DFy — Pop Crave (@PopCrave) 28 maggio 2019