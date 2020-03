Katy Perry si esibisce con il pancione in uno stadio e canta la sue hit

Di solito quando una puttanpop annuncia la gravidanza sta a riposo e non prende grossi impegni fino al momento del parto. Questo non vale per Katy Perry, che qualche giorno fa ha lanciato il singolo Never Worn White, ha annunciato di essere incinta e ieri per la festa della donna si è esibita al World Twenty20 (una manifestazione sportiva internazionale di cricket organizzata dall’International Cricket Council). La cantante di Teenage Dream è volata in Australia a Melbourne ed ha cantato Roar e Firework in uno dei 10 stadio più grandi al mondo, il Melbourne Cricket Ground (che ha più di 100.000 posti).

Katy brava come al solito, purtroppo però quando tira fuori le sue hit storiche si capisce perché i nuovi singoli non hanno avuto successo.

Katy Perry canta Roar e Firework a Melbourne: il video delle performance.

Katy Perry just performed ‘Roar’ & ‘Firework’ on the pre-match of ICC T20 Women’s World Cup Finals at the MCG in Melbourne, Australia! #T20WorldCup #KatyPerry pic.twitter.com/4ilw2CZ0O6 — KP STAN | rannieperry 🙂 (@lovelightperry) March 8, 2020