Katy Perry ammette di aver pensato al suicidio e spiega i motivi

Esattamente tre anni fa durante una lunga diretta su You Tube Katy Perry dichiarò di aver pensato al suicidio. La popstar di Daisies è tornata a parlare di quel periodo nero in una recente intervista ed ha spiegato perché ad un certo punto è crollata. Sulla sua salute mentale hanno pesato la rottura con Orlando Bloom e anche il mezzo flop di Witness con le relative stroncature sul web.

«La mia carriera era in continua ascesa, poi all’improvviso c’è stata una piccola crisi – ha raccontato Katy Perry durante un’intervista alla radio Sirius XM CBC – non una cosa così grave vista da una prospettiva esterna, ma per me è stato un terremoto che mi ha spezzata in due. Avevo rotto con il mio ragazzo, che oggi è il futuro padre di mia figlia, e avevo puntato tutto sul nuovo disco, ma non andò come avevo pensato e l’impatto è stato durissimo, così sono crollata.

Spezzarmi è stato importante per me perché mi ha permesso di trovare la mia completezza in un modo totalmente diverso e di non vivere più come una pop star assetata di successo. La gratitudine è la cosa che probabilmente mi ha salvato la vita, perché in caso contrario avrei continuato a sguazzare nella mia tristezza e sarei saltata. Invece ho trovato i motivi per cui essere grata ed ecco perché adesso, quando qualcosa diventa davvero difficile e anche se magari sono di pessimo umore, mi ripeto in continuazione “sono grata, sono grata”. A causa della mia relazione con Dio e con qualcosa di più grande di me, la speranza è sempre stata una mia opzione: sono stata creata per uno scopo e una ragione e questo vale per ogni persona».