Kelly Clarkson canta Bad Romance di Lady Gaga ed è pazzesca

Di cover di Bad Romance in questi 10 anni ne abbiamo sentite a centinaia, ma la nuova di Kelly Clarkson è davvero una bomba. La cantante americana ha fatto uno dei migliori omaggi alla hit della Germanotta durante il suo Kelly Clarkson Show.

Gaga e Kelly dovrebbero duettare, hanno due voci potenti che insieme starebbero benissimo. Sognando una collaborazione tra le due, ecco Bad Romance cantata dalla Clarkson…

.@KellyClarkson does an incredible cover of @LadyGaga‘s “Bad Romance” on her own show! 👏 pic.twitter.com/OT62yr0MR8

— Music News Facts (@musicnews_facts) September 11, 2019