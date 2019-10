Kelly Clarkson canta Love Me Like You Do ed è quasi meglio dell’originale

Dopo aver cantato Bad Romance di Lady Gaga, Kelly Clarkson ha fatto la sua entrata nel suo show con una cover di Love Me Like You Do di Ellie Goulding. Anche questa volta l’esibizione è stata impeccabile e forse anche migliore rispetto a quella della hit della Germanotta.

Love Me Like You Do è nelle corde di Kelly, che avrebbe proprio bisogno di un pezzo del genere per tornare al successo discografico che merita.

Quasi meglio dell’originale (Ellie dal vivo non ha quasi mai fatto faville con questo pezzo).

Kelly Clarkson: il video dell’esibizione di Love Me Like You Do.