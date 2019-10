“Il Ken Umano che è morto era il mio fidanzato” – il racconto di Jennifer Pamplona, la sosia di Kim Kardashian

Ieri sera a Live Non è la d’Urso c’era anche la sedicente sosia di Kim Kardashian, Jennifer Pamplona. La ragazza ha raccontato di essere stata insieme a Celso Santebanes, il Ken Umano morto nel 2015.

La ragazza in studio ha parlato della morte del suo fidanzato e anche dei suoi numerosi interventi chirurgici estremi, come la rimozione di 4 costole.

“Ho tolto 4 costole, è molto pericoloso, ma quando l’ho fatto da un ottimo medico. […] Io stavo con il Ken Umano, quando ho perso il mio ragazzo ero veramente depressa, non sono stata bene per molto tempo. […] Quando ho perso il mio ex ragazzo che aveva il cancro, lui era il Ken Umano, quattro anni fa. Io ho iniziato ad operarmi, ero fuori di testa all’epoca, ho esagerato, ho fatto troppe operazioni. Lui prima di morire mi ha detto di non smettere di fare le operazioni. Mi disse ‘non ti arrendere'”.