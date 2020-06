Kendall e Kylie hanno parlato della transizione di loro padre Caitlyn Jenner

Sono passati ben cinque anni da quando Bruce Jenner fece coming out come donna transessuale sulle pagine del settimanale Vanity Fair al grido di ‘chiamatemi Caitlyn’ e da allora è per tutti una splendida donna.

Nel 2017 Caitlyn Jenner, dopo aver raccontato la propria transizione nelle due edizioni del reality I Am Cait, ha pubblicato il libro in cui ha svelato di essersi sottoposta pure all’intervento di riassegnazione sessuale.

Ora Caitlyn Jenner ha 70 anni (soffierà 71 candeline ad ottobre) e le sue figlie Kendall e Kylie – intervistate dal magazine People – hanno così commentato la transizione del padre:

“Quando mio papà ha fatto coming out come transgender, la nostra relazione è cresciuta – ha iniziato Kendall – Finalmente ha potuto essere onesta con me. Abbiamo potuto parlare delle emozioni profonde che stava sentendo in quel periodo. Prima non parlava molto dei suoi sentimenti, quindi è stato un grande passo per noi. Grazie al coraggio di mio papà, ho imparato ad amare ciò che amo e a non vergognarmene. Lei è il mio modello sin da quando riesco a ricordare, dagli sport crescendo ad adesso con la sua saggezza. È così coraggiosa e io aspiro ad essere coraggiosa come lei un giorno”.