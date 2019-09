Kevin Hart coinvolto in un brutto incidente: l’attore è grave – il video e le foto finiscono on line

Kevin Hart ieri sera è stato coinvolto in un brutto incidente. L’attore era sul sedile del passeggero nella sua Plymouth Barracuda, ricevuta a luglio in regalo per il suo 40esimo compleanno. L’auto si è schiantata contro un guardrail sulla Mulholland Drive a Malibu, ma a guidare era un amico del comico.

Nella macchina c’era anche una donna, che è rimasta stranamente illesa, mentre Kevin Hart e il conducente pare siano in gravi condizioni.

Secondo quanto rivelano i media statunitensi, la star americana avrebbe riportato importanti lesioni alla schiena.

TMZ ha pubblicato le foto dell’incidente e il video dei soccorsi.

“Una delle auto da collezione di Kevin Hart è finita in un dirupo sulle colline di Malibu. – si legge su TMZ –I testimoni dichiarano che è un miracolo che lui sia sopravvissuto. La polizia ci informa che l’autista della macchina è stato trovato bloccato sul sedile, schiacciato dal tetto, così come la donna che era con lui. Ci è stato detto che i vigili del fuoco hanno dovuto segare il tetto per liberarli.

Ci è stato anche detto che l’autista è stato trasportato in aereo dall’altra parte della città al Centro medico dell’UCLA. Le sue condizioni e quelle di Kevin non sono chiare. Abbiamo contattato il rappresentante di Kevin, ma non ha voluto rispondere per adesso”.

.@CHPWestValley officials confirm actor/comedian @KevinHart4real was seriously injured after a friend, who was driving Hart’s 1970 Plymouth Barracuda, lost control of the car and rolled it down an embankment in Malibu Hills. @KNX1070 has obtained a copy of the CHP report. pic.twitter.com/3tbNU1pqKM — Cooper Rummell (@KNXCooper) September 1, 2019