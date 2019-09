Kevin Hart: la moglie smentisce il comunicato del portavoce che parla di paralisi (VIDEO)

Poche ore fa diversi media americani e Fan Page hanno riportato il comunicato del portavoce di Kevin Hart, che parlava di paralisi dal collo in giù.

Adesso però TMZ fa sapere che la moglie dell’attore ha dato un’altra versione dei fatti.

Nella clip di TMZ la moglie di Kevin Hart si limita a ripetere ai paparazzi (abbastanza invadenti), che suo marito sta bene e ce la farà.

Take a moment to reflect… We coulda loss Kevin Hart yesterday. Be thankful God spared him cause the world woulda been sick if we woulda found out he didn’t make it pic.twitter.com/lVar8RjuXW

