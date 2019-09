Kikò e Ambra si sono lasciati – lei svela il motivo

Proprio come quello tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, anche l’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli è durato quanto un gatto in tangenziale. Poco più di due mesi e adesso pare che tra i due sia finito tutto. A lanciare lo scoop è stato Riccardo Signoretti sul suo settimanale Nuovo.

Sembra che l’ex gieffina abbia svelato il motivo di questa rottura: “Lui non mi dimostra amore“.

Un follower di Ambra le ha chiesto su Instagram se è davvero finita con Kikò, ma lei ha evitato di rispondere: “Tu mi ricordi alcuni miei alunni, quelli che non sapevano rispondere e allora mi facevano un’altra domanda“.

Che dire, il tempismo è perfetto, proprio adesso che sono iniziati tutti i programmi di intrattenimento.



Solo un mese fa Ambra (proprio su Nuovo) ha detto che tutto andava bene con Kikò ed ha espresso il desiderio di conoscere Tina.