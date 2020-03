Kim Kardashian attacca Taylor Swift e tira in ballo morti e malati di CoronaVirus

Taylor Swift non è una candida e sprovveduta ragazzina di campagna, con l’album Reputation e le sue shade ha mostrato al mondo anche il suo lato più bitchy (e chi di noi non ne ha uno?), ma nella faida con Kanye West è stata fin troppo educata. Ieri la popstar di Lover si è tolta finalmente un sassolino dalle scarpe ed ha commentato il leak della chiamata con il rapper. Stamani è arrivata la replica di Kim Kardashian e onestamente a me è sembrata piuttosto debole come difesa.

“Taylor Swift ha scelto di riaccendere una vecchia faida. In questo momento sembra molto egoistico, vista la sofferenza che milioni di vittime reali stanno affrontando proprio ora. Non ho sentito il bisogno di commentare qualche giorno fa, e in realtà sono davvero imbarazzata e mortificata di farlo proprio ora, ma poiché lei continua a parlarci, sento di essere rimasta senza altra scelta, devo rispondere perché sta davvero mentendo. Al momento in cui hanno parlato Taylor e Kanye la canzone non era stata ancora completamente scritta, ma come tutti possono vedere nel video, lei ha manipolato la verità della loro conversazione, soprattutto perché il suo team ha detto: “Ha rifiutato e lo ha avvertito di non rilasciare una canzone con un messaggio misogino così forte.” La bugia non riguardava la parola “b*tch”, ma piuttosto il tono della conversazione.

Lei ieri ha detto un’altra bugia, cioè che io ho manipolato o modificato il video. Falso, io in passato ho solo pubblicato pochi secondi della chiamata. Questo non cambia la narrativa di questa storia.

Questa è l’ultima volta che parlerò di questa storia, visto che a nessuno interessa. Mi dispiace annoiarvi, soprattutto adesso che ci sono cose più serie da affrontare”.

Questa storia non interessa a nessuno? Kim e Kanye hanno marciato per mesi su questa faida e adesso improvvisamente diventa tutto “noioso”? Ma poi quanto è squallido tirare in ballo morti e malati per far sembrare Taylor Swift una sciacalla senza cuore?

Cara Kim…



.@taylorswift13 has chosen to reignite an old exchange – that at this point in time feels very self-serving given the suffering millions of real victims are facing right now. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020