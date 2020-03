Kim Kardashian picchia selvaggiamente sua sorella Kourtney: il video

Le cose hanno preso una svolta drammatica nel primo episodio della 18esima stagione di “Keeping Up With The Kardashians“. Kim Kardashian ha criticato le sue sorelle perché sostiene che non prendano seriamente come lei il lavoro. La moglie di Kanye West ha preso come esempio Kylie, che nel 2019 non ha partecipato ad una sfilata di Balmain a causa di un’infezione da streptococco e stafilococco. Kim ha detto che lei per far felice sua madre Kris andrebbe al lavoro anche se fosse gravemente malata.

“Se fossi sul mio letto di morte, mi farei comunque vedere dove mi vogliono”.

Kourtney stanca dei rimproveri di sua sorella ha sbottato.

“Sono stufa che ci dica che non lavoriamo, quando non è così. […] Ma anche, se non volessi lavorare e volessi fare la mamma casalinga?! Andrebbe assolutamente bene”.

Poco dopo Kourtney si è scagliata contro Kim, che però ha risposto picchiandola selvaggiamente. Calci, schiaffi e spintoni, Kim Kardashian non si è fatta mancare nulla.

Mentre noi ci scandalizziamo per mezzo spintone tra Fernanda e Antonella Elia, in USA passano alle risse in famiglia.

Kim Kardashian picchia Kourtney: il video.

.@KimKardashian & @KourtneyKardash got into a fight that turned physical in the premiere episode of #KUWTK Season 18. pic.twitter.com/2ZU6oTVw5E — Pop Crave (@PopCraveMusic) March 27, 2020

oh to be kourtney kardashian and get into a fight with kim kardashian pic.twitter.com/TNG0tvYSCb — 𝕻 owns a fan acc (@futuretskarma) March 24, 2020