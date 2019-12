Kim Petras: gli omofobi della Westboro Church protestano al suo concerto perché è trans, lei reagisce in modo epico

Qualche giorno fa i profili social della Westboro Baptist Church hanno pubblicato un comunicato per organizzare una protesta fuori dal concerto di Kim Petras a Kansas City.

Il motivo? La transessualità della cantante tedesca.

“Questa è una triste anima e si chiama Kim Petras. A due anni, questo bambino ha detto ai suoi genitori che era una ragazza e invece di placare quel pensiero sciocco, loro hanno fomentato il suo disordine. Invece di insistere sulla perfezione di Dio, i suoi genitori hanno aperto le porte agli stregoni. Vi aspettiamo domenica 1° dicembre a Kansas City dalle 19:00 alle 20:00”.

Alcuni membri della bislacca chiesa americana si sono radunati davanti al locale in cui si esibiva la popstar, che però ha sorpreso tutti ed è uscita. Kim si è posizionata davanti a questi folli e li ha usati come sfondo per farsi fare un bel servizio fotografico. Grotteschi, medievali, ma utili come scenografia.

Kim Petras: il video davanti ai 4 gatti della Westboro Baptist Church.

Kim Petras (a trans woman) taking photos with Westboro protesters, who are protesting her concert, In the background. Iconic https://t.co/nOVtia3pah — Cockatoo Guy (@CockatooG) December 2, 2019

.@KimPetras looks beautiful and unbothered as members of the Westboro Baptist Church picket her concert. ⭐️ pic.twitter.com/2wD29Bu90p — Pop Crave (@PopCrave) December 2, 2019

kim petras having a mini-photoshoot in front of westboro protesters is the cuntiest thing i’ve ever seen. pic.twitter.com/xytcImx06y — dylan ☆ (@goodnightandari) December 2, 2019

PS: visto che ci sono, vi consiglio di ascoltare l’album Turn Off The Light.