Kit Harington ed Emilia Clarke leggono il copione e scoprono la scena finale di Game of Thrones – le reazioni

Come sempre, se non avete visto la puntata finale e l’ottava stagione di Game of Thrones, fuggite, qui è pieno di spoiler (se restate non lamentatevi).



Il 3 giugno Sky Atlantic trasmetterà il documentario ‘Game of Thrones – The Last Watch‘, che raccoglie i momenti più suggestivi del backstage dell’ottava stagione. Durante questo ultimo appuntamento con il Trono di Spade, vedremo anche la lettura del copione, ma sono già on line diverse clip, una in particolare nella quale Kit Harington ed Emilia Clarke scoprono della morte di Daenerys Targaryen per mano di Jon Snow.

Kit sembra davvero sconvolto, mentre Emilia l’ha presa con più ironia.

Watch Kit Harington’s reaction to Jon Snow killing Daenerys Targaryen in #GameOfThrones finale. pic.twitter.com/CBfAgNVyIT — Pop Crave (@PopCrave) 27 maggio 2019

Reazione decisamente più felice quando il cast ha letto la parte in cui Arya uccide il Night King.

jon snow’s storyline was centered around the white walkers and how he was going to defeat them, but then THIS was kit’s reaction to finding out arya was the one that kills the night king. he looks so proud of maisie i’m gonna cry i adore them pic.twitter.com/gUtc6XDof4 — scott lang lovebot (@stevesthcr) 27 maggio 2019