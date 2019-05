Uomini e Donne: Klaudia attacca Andrea e Natalia e fa una proposta super trash a Maria de Filippi

Ieri pomeriggio Andrea Zelletta ha scelto Natalia, rifilando un palo alla povera Klaudia, che qualche giorno fa a Uomini e Donne Magazine c’è andata giù pesante con il tronista e la Paragoni. La ragazza ha anche detto che se i due dovessero andare a Temptation Island, lei vorrebbe essere una delle tentatrici.

“Dico solo una parola: Business! Quando loro due sono insieme non mi trasmettono nulla. Lei è troppo sicura di sé e Andrea si lascia abbindolare dalla sua indiscussa bellezza. Con me c’è verità, c’è sincerità, al 100%. Con lei è un rapporto a metà in cui probabilmente pesano più i loro sguardi che tutto il resto. Non li vedo insieme fuori dalla trasmissione. E sa cosa le dico? Le faccio una rivelazione… Se Andrea dovesse scegliere Natalia e dovessi venire a sapere che parteciperanno a Temptation Island, farò di tutto per essere nel villaggio delle single. Non posso immaginare un finale che non ci veda uscire insieme. Per una volta voglio credere con tutta me stessa che la semplicità premia.”