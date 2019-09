Kledi Kadiu parla dei rumor sulla storia d’amore con Maria De Filippi

Per la serie ‘che ne sanno i 2000’: gli amanti del trash che non sono più esattamente teenager ricorderanno certamente i fantastici balletti di Maria De Filippi con Kledi Kadiu a C’è Posta Per Te.

Kween Mary chiudeva ogni puntata del suo show con una coreografia fatta insieme al ballerino.



In quegli anni non c’erano i social, ma comunque circolavano rumor di ogni tipo sui vip. Uno dei tanti era quello sulla presunta storia d’amore tra Kledi Kadiu e la conduttrice di Amici.

Queste dicerie non erano dovute a paparazzate o a voci di corridoio, ma sono nate proprio per i balletti dei due e la loro complicità davanti alle telecamere.

A distanza di quasi 20 anni il ballerino ha parlato di questi pettegolezzi durante la sua ospitata a Vieni da Me di Caterina Balivo.

Kledi Kadiu ha smentito qualsiasi tipo di relazione sentimentale con la De Filippi ed ha anche aggiunto di aver riso con lei di queste voci.

“Si dice che abbia avuto una storia con lei. Ci ridiamo insieme, invece lei è stato il mio talent scout. Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa. Ha fiuto, è precisa e pignola.”

Qualcuno ha davvero pensato che Kween Mary potesse tradire King Maury?