Kobe Bryant morto, Caterina Balivo lo ricorda su Instagram ma viene attaccata – la risposta della conduttrice

La mamma dei cretini è sempre incinta, per questo motivo Caterina Balivo è stata attaccata su Instagram con un commento provocatorio sotto il post di ricordo di Kobe Bryant, il cestista morto insieme alla figlia in un incidente d’elicottero.

“Non ci credo che te ne sei andato” – ha scritto Caterina Balivo su Instagram – “Tutti abbiamo fatto il tifo per te e ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione, Kobe Bryant. La vita è davvero una ed imprevedibile“.

Qua il commento del troll di turno: “Ma almeno sai chi è?” / “Idiota!” la risposta della conduttrice di Vieni da Me, che mai come in questa occasione è stata da applausi.