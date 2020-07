La calciatrice della Roma ha sposato la compagna (…ed i commenti omofobi non si contano sulle dita di una mano)

Il mondo degli appassionati del calcio è purtroppo pregno di omofobia ed è forse anche questo uno dei motivi per cui molti calciatori gay tendono a non fare coming out.

Una ragazza che invece ha fatto coming out e si è sposata con la compagna – beccandosi quindi tutti gli sfottò dei tifosi omofobi – è l’attaccante della Roma e della Nazionale Brasile, Andreassa Alves, che ha detto sì alla sua amata Francielle Manelo.

Le due si sono sposate in Brasile (dove il matrimonio egualitario è legale dal 2013) ed oggi il profilo ufficiale della sua squadra le ha fatto gli auguri.

“Senza dubbio il giorno più bello della nostra vita” ❤️ I migliori auguri ad @10andressaalves e a Francielle per il loro matrimonio 💍#ASRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/BkQHnPtIUt — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) July 10, 2020

Questo il commento della sportiva:

“Ci sono amori che durano più a lungo di una vita. Senza dubbio il nostro giorno più bello“.

Auguri!