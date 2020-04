La Casa di Carta, le storie d’amore degli attori: c’è chi è gay, chi ha figli, chi divorziato

La Casa di Carta è su Netflix e nonostante conosciamo benissimo il Professore, Tokyo, Rio, Lisbona, Nairobi, Helsinki, Denver, Stoccolma e Mosca non tutti conoscono gli attori che li interpretano.

Tokyo e Rio, come già scritto in questo precedente articolo, sono fidanzati ma non fra loro: Ursula Corbero (Tokyo) è innamorata del collega Chino Darin che ha conosciuto sul set della serie L’Ambasciata; mentre Miguel Herran (Rio) è fidanzato con la bella Sandra Escena.

Nairobi (Alba Flores), apertamente lesbica, sembrerebbe invece essere fidanzata con la cantante Ondina, mentre Denver (Jaime Lorente) è da anni innamorato di Maria Pedraza, attrice che ha conosciuto proprio sul set della prima stagione de La Casa di Carta, dove lei interpretava la studentessa Alison Parker.

Anche Berlino (Pedro Alonso) e Palermo (Rodrigo De La Serna) sono fidanzati: il primo sta con una donna che si chiama Tixie ed ha una figlia avuta da una relazione passata, mentre il secondo è fidanzato con Ludmilla Romero ed anche lui ha una figlia avuta da una precedente relazione.

Il Professore (Álvaro Morte) e Lisbona (Itziar Ituño Martínez) sono invece sposati: lui con la stilista Blanca Clemente, con cui ha due figli gemelli, Juliet e Leon, nati nel 2014, mentre lei con un uomo misterioso.

Sierra (Najwa Nimri) invece è divorziata ed attualmente single.