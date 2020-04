La Casa di Carta, tutte le curiosità da sapere sulla serie Netflix

Il quarto capitolo de La Casa di Carta è online ed il nuovo personaggio, Manila, ha già fatto discutere a causa della scelta del regista di affibbiare il personaggio all’attrice Belen Cuesta.

Con il ritorno de La Casa di Carta online sono spuntate anche numerose curiosità sulla serie, dal titolo originale (che sarebbe dovuto essere Los Desahuciados, ovvero Gli Sfrattati), ai vari nomi in incognito dei protagonisti, dato che in ballo c’erano numerose città ed anche uno stato africano, il Camerun, alias CAMEROOOOON (Cit.).



Il burbero Oslo, il saggio Mosca e la bella Nairobi avrebbero dovuto chiamarsi rispettivamente Valencia, Chernobyl e Camerun. I nomi – come già sappiamo – non sono finiti nel cestino, dato che sono stati riciclati per i piani del professore, come il ‘Piano Valencia‘ ed il ‘Piano Chernobyl‘.

Un’altra curiosità è il fatto che i produttori esecutivi de La Casa di Carta sono gli stessi di un’altra serie spagnola, Vis A Vis, per questo motivo in entrambe le serie troviamo le attrici Najwa Nimri e Alba Flores, che nei due prodotti Netflix interpretano rispettivamente Sierra / Zulema e Nairobi / Saray.

Un’ultima curiosità interessante è che la malattia che affligge il personaggio di Berlino e che lo costringe a iniettarsi un farmaco che rinforzi le sue ossa, non esiste nella realtà. Ce n’è una molto simile ma che si chiama in altro modo.