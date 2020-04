La Casa di Carta, polemiche per il personaggio Manila interpretato da Belen Cuesta

Il quarto capitolo de La Casa di Carta è ufficialmente uscito su Netflix e fra i nuovi componenti della banda di rapinatori c’è anche Julia, alias Manila, cugina di sangue di Denver.

Come svelato nel corso delle puntate, Julia in realtà era nata Juanito ed ha compiuto la transizione all’insaputa di Denver e di suo padre Mosca, che hanno scoperto così la sua vera natura una volta contattata per il colpo alla zecca di stato.

Quel che però ha indignato una parte di telespettatori è la scelta da parte del regista di affibbiare il ruolo di Julia / Manila all’attrice cisgender Belen Cuesta. Un’attrice che è nata donna, al contrario del personaggio che interpreta.

La scelta del regista è stata criticata anche da Amor Romeira, donna transessuale della tv spagnola, che ha così commentato:

Anche online l’opinione è la medesima.

I am loving the new @lacasadepapel season, but with the little recognition and visibility trans actors have, would it have killed them to hire an actual trans woman to play Manila instead of having Belen Cuesta play her?

— Verónica (@Vero_Vuela) April 4, 2020