La Casa di Carta, Palermo svela quando uscirà la quarta stagione (e sarà prima del previsto)

Chi è fan de La Casa di Carta può tirare un sospiro di sollievo perché il quarto capitolo non uscirà fra un anno – come ipotizzato – bensì fra solo tre mesi: a gennaio 2020.

Al momento Netflix non ha commentato la notizie, ma la quarta stagione è già stata registrata e come svelato da Rodrigo de la Serna (che in La Casa di Carta interpreta Palermo), la data d’uscita sarà proprio il primo mese del prossimo anno.

“La quarta stagione è già stata girata e la data di uscita è fissata per gennaio, siamo molto contenti”.

La terza stagione (che ha visto il colpo alla Banca di Spagna) è stata caricata dal portale Netflix lo scorso 19 luglio, annunciata in Italia da Simona Ventura protagonista di un geniale spot promozionale per Instagram.

Durante la quarta stagione ritroveremo il Professore, Tokyo, Lisbona, Berlino (forse!), Nairobi, Rio, Denver, Stoccolma, Helsinki, Bogotà e Marsiglia.