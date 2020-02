La Corrida: concorrente nomina Barbara d’Urso e Live – la reazione di Carlo Conti

Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la prima puntata della nuova edizione de La Corrida. Alla corte di Carlo Conti si è presentato Matteo Pisano, un fisico stellare di 23 anni. Il ragazzo ha confessato di essere un fan di Live Non è la d’Urso.

“Sono single, perché il tempo è quello che è signor Carlo. Guardi, oltre ad aver poco tempo, a me piace spenderlo in altro modo. Io amo fare viaggi, mi piace fare i dolci, ho una splendida micetta che amo coccolare. Poi alle donne dobbiamo dargli tempo, soldi, queste cose. Come passo la mia giornate? La mattina lavoro in laboratorio, pranzo con loro. La sera ascolto la musica, faccio dolci. Guardo anche la tv. Io amo i programmi trash, i programmi trash sono . miei preferiti. Niente documentari. Guardo Pechino Express, anche Live, Live Non è la d’Urso lo amo. La domenica sera non se ne può fare a meno”.