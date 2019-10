La Famiglia Addams al cinema: Loredana Bertè è Nonna – il video annuncio

La Famiglia Addams dal prossimo 31 ottobre sbarcherà al cinema con il nuovo film d’animazione diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon.

E se negli Stati Uniti d’America i doppiatori sono Oscar Isaac (per il capofamiglia Gomez Addams), Charlize Theron (Morticia), Chloe Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Puglsey) e Bette Midler (Nonna), in Italia le voci sono state affidate a – in ordine – Pino Insegno, Virginia Raffaele, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli e Loredana Bertè (senza dimenticarci di Raoul Bova, che sarà Zio Fester).

Merita di essere visto anche solo per Loredana nei panni di Nonna.