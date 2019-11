Temptation Island sbarca in Spagna – ecco il trailer de La Isla De La Tentaciones

Mediaset Italia e Mediaset Spagna stanno diventando sempre più simili e dato che gli spagnoli hanno una marcia in più per quanto riguarda il trash non vedo l’ora che inizi la tanto annunciata ed attesa La Isla De La Tentaciones, versione iberica del nostrano Temptation Island.

A vestire i panni del Filippo Bisciglia della situazione sarà la cantante Mónica Naranjo, apprezzatissima anche come giudice del programma Tu Cara Me Suena (il nostro Tale e Quale Show, insomma).

La Isla De La Tentaciones non andrà però in onda su Telecinco, bensì su Cuatro, ed avrà nel cast cinque coppie e venti tentatori. Fra i fidanzati appaiono anche Susana e Gonzalo del Gran Hermano e Fiama e Alex di Mujeres Y Hombres Y Viceversa.

Come ho già scritto gli spagnoli per quanto riguarda il trash hanno una marcia in più e basta vedere i drammi e gli scandali che accadono a Supervivientes o al Gran Hermano Vip per rendersene conto. Non vedo l’ora che inizi questa Isola delle Tentazioni.

Ecco il trailer: