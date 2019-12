La principessa Anna non saluta Trump e la Regina Elisabetta si arrabbia? La verità sul video virale

Ieri la famiglia reale inglese ha organizzato un banchetto a Buckingham Palace per 70esimo anniversario della Nato. Sui social in queste ore è diventato virale un video in cui si vedono la Regina Elisabetta, il Principe Filippo, Carlo e Camilla che salutano Melania e Donald Trump, mentre la Principessa Anna sta sulla porta e non si avvicina. Nella clip sembra che la sovrana d’Inghilterra rimproveri la figlia, ma la realtà potrebbe essere un’altra.

Basta alzare l’audio per sentire che quando la Regina guarda la figlia, questa risponde: “Ci sono solo io”. Secondo Il Corriere della Sera questo fa pensare che la Regina si sia solo informata se ci fossero altri leader da accogliere a palazzo. Inoltre il quotidiano fa sapere che Anna non si è avvicinata nemmeno agli altri capi di stato arrivati prima di Trump. Quindi l’ipotesi della madre che rimprovera la figlia anti Trump potrebbe sfumare.

Forse ci siamo tutti lasciati condizionare troppo dalla terza stagione di The Crown.

Queen Elizabeth and Princess Anne had a mother-daughter “moment” as they welcomed NATO leaders to a reception at Buckingham Palace. pic.twitter.com/gqsHXORpbV — NBC News World (@NBCNewsWorld) December 4, 2019

La principessa Anna che snobba Trump rimanendo sulla porta eroina del giorno 😂 pic.twitter.com/GoBVLB4w30 — Chiara (@Chiari75) December 4, 2019

La principessa Anna si è rifiutata di stringere la mano a Trump nel corso del banchetto per il 70esimo anniversario della Nato. Così la Regina Elisabetta le ha detto di avvicinarsi ma lei è rimasta sulla porta. SOSTEGNO ASSOLUTO ALLA PRINCIPESSA AHAHAH pic.twitter.com/PoDN3WQn8X — UnKnOwN (@aR21ooo) December 4, 2019

#NATO La principessa Anna si rifiuta di stringere la mano a Trump. Come prossima regina d’Inghilterra la vedrei bene — Nico Bruce Harper #Iosonoantifascista (@domenicoditell1) December 4, 2019