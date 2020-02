La Pupa e il Secchione: Carlotta e De Benedetti squalificati – il video incriminato

Il rapporto tra Carlotta e De Benedetti è sempre stato complicato e nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione i due hanno avuto un duro scontro. La ragazza non voleva che il suo secchione dormisse nel letto con lei e gli ha ordinato di andarsene, lui (giustamente) non ne ha voluto sapere e si è sdraiato. Lei per tutta risposta ha rovesciato dell’acqua in faccia e sul cuscino del povero ragazzo. De Benedetti ha preso il cuscino di Carlotta per poter dormire asciutto e lei ha cercato di riprenderlo, in quel momento lui l’ha fermata tenendole il polso e lei si è messa ad urlare: “Lasciami il polso, mi fai male, lasciami”.

I concorrenti, convocati di buon mattino, guardano insieme quanto successo nella notte. Se la posizione di De Benedetti certamente non migliora, emerge anche un atteggiamento inqualificabile da parte di Carlotta. #lapupaeilsecchione pic.twitter.com/HsMn7ZkNCz — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 11, 2020

Paolo Ruffini si è trovato costretto a squalificare la coppia.

“Quanto accaduto è per noi inaccettabile. Carlotta ha avuto un atteggiamento irrispettoso e offensivo, De Benedetti non ha saputo mantenere il controllo evitando ogni contatto fisico. Questi comportamenti sono lesivi del regolamento e dell’esperimento sociale che è così fallito. Questo programma è contro ogni tipo di violenza e il vostro comportamento non può essere giustificato. Carlotta e De Benedetti, siete squalificati. Non credo possa esserci un’altra soluzione. Siamo costretti a prendere questa decisione”.

Il comunicato ufficiale con la nota del programma: ecco le motivazioni che hanno portato la pupa Carlotta ed il secchione De Benedetti alla squalifica. #lapupaeilsecchione pic.twitter.com/ojJmTVR2q7 — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 11, 2020

De Benedetti ha sbagliato a trattenere Carlota per il polso, ma personalmente avrei squalificato solo la ragazza, che da quando è iniziato il programma insulta il suo pupo ed è arrivata a lanciargli dell’acqua e a ordinargli di non dormire sul letto. Nemmeno i cani si trattano così. La punizione doveva essere diversa, visto che il comportamento di lei è stato assolutamente più grave.

LEI HA SBATTUTO DE BENEDETTI AL MURO LEI HA BUTTATO L’ACQUA ADDOSSO LEI HA BUTTATO LA LATTINA RIPETUTAMENTE SUL BRACCIO INFINE GLI HA FATTO PRATICAMENTE LA DOCCIA DOPO PIANGE E VUOLE ANCHE AVERE RAGIONE#lapupaeilsecchione pic.twitter.com/jj4TXPOtRy — RamaTrash (@RamaTrash8) February 11, 2020

Carlotta ha importunato De Benedetti tutto il tempo

acqua addoss,provocazioni,insulti della serie “dormi per terra come i cani” e va avanti con la fandonia del polso

Una pazza totale, ma passerà lui dalla parte del torto ,solita ipocrisia #lapupaeilsecchione pic.twitter.com/89mXKLqNAJ — Chia 🐺 (@RachiaTerri) February 11, 2020