La Pupa e il Secchione: svelato il nome del conduttore

Mediaset aveva annunciato il ritorno de La Pupa e il Secchione per la primavera 2019, ma qualcosa è andato storto e il programma è stato posticipato a data da destinarsi.

Il reality dovrebbe tornare in autunno e il conduttore scelto dai vertici Mediaset è Paolo Ruffini, mentre ancora non si sa il nome della presentatrice che affiancherà il comico toscano.

“Ruffini fa il secchione. – si legge su Chi – Il conduttore e attore Paolo Ruffini nella prossima stagione tv è stato scelto per prendere in mano La Pupa e il Secchione. Il format storico di Italia 1 che tornerà in onda. Ancora da decidere il nome della partner che lo affiancherà in tutte le puntate dello show”.

Felice per questa scelta, Ruffini è perfetto per un programma come La Pupa e il Secchione, al suo fianco mi piacerebbe vedere Katia Follesa o Valeria Graci (ma anche Ilary Blasi).

Per le Pupe pretendo Katia la fotonica di Temptation Island.



La pupa ed il secchione inizierà in autunno, questa è una certezza, Ne sapremo di più alla conferenza #MEDIASET di martedì 2 luglio, anche se le notizie le daremo alle 12 del 3 luglio 😉 — SuperGuida TV (@SuperGuidaTV) 29 giugno 2019

Fonte: Perle di Gossip di Chi