La Pupa e il Secchione e Viceversa: svelato il cast dei secchioni

La Pupa e il Secchione e Viceversa tornerà con la terza edizione da martedì 7 gennaio su Italia 1 con Paolo Ruffini ed oggi, grazie ad un breve video anticipato dal profilo Instagram di Verissimo, è possibile conoscere i sei secchioni.

Come di consueto per il programma, i secchioni verranno chiamati semplicemente per cognome e sono stati selezionati fra migliaia di candidature. Fra loro ci sono gamer, studenti, un maestro di scacchi ed addirittura il vincitore del concorso Il Più Intelligente d’Italia del 2018.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, il cast dei secchioni.

– Mazzoni, ricercatore medico

– De Benedetti, latinista

– Boni, studente

– De Lauretis, il più intelligente d’Italia 2018

– Santagati, maestro di scacchi

– Massa, game designer

A loro si aggiungeranno sei bellissime Pupe (fra i nomi in lizza quello di Stella Manente, che invocò Hitler contro il Gay Pride perché stava per perdere il treno) e Asia Valente (in passato già concorrente di Saranno Isolani, format che scelse un concorrente non conosciuto da spedire a L’Isola dei Famosi).